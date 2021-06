Schalke, Werder und Co. lieber nicht zum Start: Die 96-Wünsche für den Spielplan

Sofort gegen Bremen, gegen Hamburg oder sogar Schalke? „Das ist ja hier kein ‚Wünsch dir was‘“, sagt der neue 96-Trainer Jan Zimmermann. Am Freitag gibt die DFL den Spielplan bekannt für die aufregendste 2. Liga aller Zeiten.

Hannover 96 soll eine Hauptrolle spielen. Ob am ersten Spieltag, zum Auftakt am 23. Juli gegen einen Absteiger? 96 wünscht sich tendenziell eher keinen Großen zum Auftakt, wenn noch gar nicht klar ist, ob und wie viele Zuschauer in die Stadien dürfen. „Bis jetzt müssen wir davon ausgehen, dass wir ohne Zuschauer loslegen müssen“, sagt 96-Boss Martin Kind. Er hofft auf eine Auslastung von 50 Prozent.