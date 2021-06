Mehr Derbys, mehr Tradition, mehr Zuschauer: Diese Super-Liga erwartet Hannover 96

Auf der europäischen Fußballbühne ist das Großprojekt gescheitert, in Deutschland aber kommt eine neue Superliga: Das Unterhaus der Bundesliga wird kräftig aufgemöbelt. „Die 2. Liga wird in der nächsten Saison besonders stark sein, das fühlt sich dann in einigen Stadien wie 1. Liga an“, meint Werder-Sportchef Frank Baumann.

Die Fans: Der Hoffenheimer Manager Alexander Rosen sorgt sich schon: „Wenn man bedenkt, welche Power viele Vereine haben, könnte es in der nächsten Saison in der 2. Liga mehr Zuschauer geben als in der Bundesliga.“ Immer vorausgesetzt, Publikum wird wieder zugelassen. Das größte Stadion hat Schalke. In Gelsenkirchen, so heißt es, müsse nur in der Arena das Licht angeknipst werden, dann rennen alle hin. Wenn das stimmt, dürften wie in der Bundesliga annähernd 60 000 Fans zu den Heimspielen kommen. Auch auswärts sind diese Fans eine Bank. „Mit Schalke und Bremen steigen zwei absolute Traditionsklubs ab, die immer zwischen 4000 und 8000 Fans mitgebracht haben“, ärgert sich Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann. 96-Chef Martin Kind erwartet „in mehreren Spielen eine ausverkaufte HDI-Arena“. Für die Lizenz kalkulierte 96 mit 34 000 Zuschauern im Durchschnitt pro Heimspiel. Auch die Aufsteiger aus Dresden haben eine große, aber nicht nur beliebte Fanbasis. Der Platzsturm von Dynamo-Anhängern nach dem Pokalspiel 2012 in Hannover ist Beispiel für die Krawallgefahr.