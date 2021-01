Vor Duell mit Darmstadt: 96 hat noch Hoffnung auf Dursun-Transfer - aber baut auf Ducksch

Das ist immer die richtige Antwort aus dem Lehrbuch für Drumrumredner: „Wichtig ist nur, dass wir gewinnen, nicht, wer trifft“, sagt der 96-Trainer auf die Frage, ob am Sonntag eher der Darmstädter Serdar Dursun oder sein Stürmer Marvin Ducksch ihr Torkonto erhöhen werden. Ginge es nach Ko­cak, wäre es ja die letzte Partie, in der Dursun noch für die gegnerische Mannschaft aufläuft. Der 96-Trainer wirbt seit einem knappen Jahr um den Angreifer. 96 hat jetzt auch schriftlich in Darmstadt hinterlegt, dass der 29-Jährige verpflichtet werden soll. „Sie wissen, dass wir ihn wollen“, bestätigt 96-Chef Martin Kind. Anzeige Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch wird in der Bild je­doch mit einer vermeintlichen Absage zitiert. „Wir haben kein Interesse an einem Verkauf von Serdar Dursun. Wir haben eine sportliche Entscheidung getroffen, dass wir ihn nicht abgeben werden.“ 96 hat das allerdings noch nicht schriftlich, wie es sich eigentlich gehört.

Die Wintertransfers von Hannover 96 von 2000 bis heute (Stand: 31.01.2020) Saison 99/00 - Darlington Omodiagbe (LSK Lodz -> Hannover 96, Ablöse: 500.000 Euro) ©

Dursun-Veto nur Poker? Das lässt Raum für die Vermutung, dass die Aussage vor dem Spiel nur der Einstieg in die Pokerphase nach dem Spiel sein könnte. Am Montag könnte sich das dann schon ganz anders gestalten. Dennoch sagt auch Kind: „Unser Stand ist, dass sie ihn nicht abgeben wollen.“ Kocak meint, „wenn das so ist, gilt es das zu akzeptieren und respektieren“. Ob 96 aber tatsächlich die Bemühungen einstellt, wollte der Trainer nicht sagen. Das sei nicht seine Baustelle, „da sind bei uns andere Leute gefragt“. Gemeint ist vor allem Sportchef Gerhard Zuber. Er könne als Trainer nur Empfehlungen abgeben, „was uns sportlich guttun würde“. Und diese Kocak-Empfehlung hat seit vielen Monaten einen Namen – Dursun! "Er ist charakterlich und qualitativ ein sehr guter Stürmer" „Dursun ist charakterlich und qualitativ ein sehr guter Stürmer, der das auch unter Beweis ge­stellt hat“, sagt der 96-Coach, „aber er ist ein Spieler von Darmstadt 98. Das sollten wir mit Respekt behandeln und uns nicht so sehr mit einem Spieler des Gegners beschäftigen.“

Kocak lobt Duksch „Viel lieber“ redet Kocak über seinen Ducksch, der in dieser Saison sechs Tore erzielt hat – drei weniger als Dursun. „Duckschi hat in der Rückrunde nach der Corona-Pandemie sehr gut performt“, erklärt der Trainer, „in dieser Saison hatte er viele Torchancen, leider hat er auch viele vergeben.“ Aber Ducksch habe nie aufgegeben: „Er besitzt eine hohe Spielintelligenz und großen fußballerischen Instinkt.“ Kocak hofft, dass Ducksch nach seinem Doppelpack gegen Sandhausen „die Phase hinter sich“ hat, in der er nicht treffe. Jeden Stürmer erwische es mal wie die herbstliche Grippe. So sieht Kocak „den ganz großen Unterschied“ beim 4:0 zu­letzt gegen Sandhausen zu schlechteren Ergebnissen in der Chancenverwertung begründet: „Wir haben die Tore gemacht und waren effektiver als sonst.“