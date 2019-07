Dresden traf in seiner ruhmreichen Europapokal-Geschichte nur ein einziges Mal auf einen französischen Klub. 1984/85 setzte man sich im Europapokal der Pokalsieger mit 3:1 und 0:0 gegen den FC Metz durch. PSG gastierte in einem ähnlich prestigeträchtigen Testspiel im Juli 2014 bei RB Leipzig. Die Unterschiede zwischen den Dynamos und dem französischen Serien-Meister könnten kaum krasser sein. Die Dresdener bringen es in der 2. Liga auf einen Kaderwert von 17,85 Mio. Euro. Das entspricht in etwa dem Marktwert von PSG-Keeper Alphonse Areola (26). Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel (45) wohnt nicht in Dresden - sie residiert im ,,Elb-Florenz". Und zwar in einem 65-Zimmer-Hotel in der Innenstadt. Ein Gerücht ließ sich lange vor dem Spiel ausräumen: Superstar Neymar (27), der seit Montag nach einer Fußverletzung wieder im Training ist, wird in Dresden nicht dabei sein. Der wechselwillige Brasilianer, der die Copa América im eigenen Land verletzungsbedingt verpasst hat, steht in der Kritik. ,,Neymar wird sich erklären müssen", fordert die franzöische Sport-Zeitung L' Equipe nach einem missglückten TV-Interview.