2. Bundesliga: Testspiel HSV gegen RSC Anderlecht live im Online-Stream sehen

Die Partie Hamburger SV gegen RSC Anderlecht am Samstag (13.30 Uhr) ist das Highlight bei der fünften Auflage des ,,Volksparkfestes" für die Fans - und weckt Erinnerungen an bessere Zeiten beim HSV.

Denn: 1977 holten die Norddeutschen in Amsterdam gegen den RSC Anderlecht (2:0) die erste von zwei Europapokal-Trophäen. Im Finale des Pokalsieger-Wettbewerbs trafen Willi Reimann und Felix Magath (82. / 90.) damals in der Schlussphase für die Hamburger. Doch es gibt noch eine andere Querverbindung zwischen dem HSV und dem belgischen Rekordmeister. Mit Vincent Kompany (33), dem neuen Spielertrainer des RSC, kehrt ein ehemaliger HSV-Profi ins Volksparkstadion zurück. Der Belgier, der aus der Jugend des RSC Anderlecht kommt, hat erfolgreiche Jahre in Hamburg, u. a. mit der CL-Teilnahme 2006 und bei Manchester City mit vier Premier-League-Meisterschaften, erlebt. Seinen vereinslosen Ex-City-Teamkollegen Samir Nasri hat er gleich mit nach Brüssel gebracht. Kompany, der von 2006 bis 2008 die Raute auf der Brust trug, blickt voller Vorfreude auf die Rückkehr: ,,Ich freue mich zurück auf dem Platz im Volksparkstadion zu sein und die Fans zu begrüßen. Diese Partie ist für uns ein sehr wichtiger Part in der Saisonvorbereitung. Der HSV ist ein toller Traditionsverein, von dem ich zwei Jahre lang ein Teil sein durfte."