Zweitligist 1. FC Nürnberg hofft bei Aufstiegsanwärter VfB Stuttgart auf den ersten Sieg unter Trainer Jens Keller. Für den neuen Coach ist die Partie in der Geburtsstadt am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) eine besondere Begegnung, denn als Spieler und Trainer verbrachte er dort einen Großteil seiner Karriere. "Der Verein hat mich in meiner Karriere am meisten geprägt", sagte Keller. "Ich arbeite aber für den FCN und fokussiere mich nur darauf. Beim VfB hat sich inzwischen auch fast alles verändert."