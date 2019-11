Denn: An der Bremer Brücke erlebten die Hanseaten am 13. August 2017 bei der 1:3-Niederlage im DFB-Pokal eine schwarze Stunde. Es war das erste Anzeichen der späteren Abstiegs-Saison. Auch 2009 kam Osnabrück im Pokal gegen den HSV weiter. Die besondere Atmosphäre an der Bremer Brücke scheint den Hamburgern nicht zu liegen. ,,Als ich die Mannschaft in der 3. Liga übernommen habe, lag die Bremer Brücke am Boden", erklärt VfL-Trainer Daniel Thioune (45), ,,da war sie ein Selbstbedienungsladen, da gees nicht mehr den Mythos, dass es am Freitagabend besonders schwer wird, hier einen Punkt zu ergattern. Im Aufstiegsjahr haben wir dann mit Abstand die meisten Heimpunkte geholt, auch jetzt haben wir zu Hause mehr Punkte geholt." Genau 11 Punkte und damit liegt der Aufsteiger auf Rang sieben der Heimtabelle in der 2. Liga. Tabellenführer ist auch hier der Hamburger SV mit 19 Zählern.