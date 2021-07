Auf das erste Nordderby in der stark besetzten zweiten Liga müssen die Fans nicht lange warten. Schon am ersten Spieltag trifft der Bundesliga-Absteiger SV Werder Bremen auf Hannover 96 (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). In Bremen gab es nach der enttäuschenden vergangenen Saison einen großen Umbruch. Mit Markus Anfang steht auch ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Der 47-Jährige kam aus Darmstadt an die Weser und soll den Wiederaufbau und die Rückkehr in die deutsche Beletage schaffen. In der Vorbereitung zeigten die Grün-Weißen bereits gute Ansätze und erreichten unter anderem jeweils ein Remis gegen den russischen Meister Zenit St. Petersburg (2:2) und den niederländischen Vertreter Feyenoord Rotterdam (3:3).

