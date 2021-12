2. Liga kompakt: Werder holt nach Rückstand zweiten Sieg unter Werner – Schalke ringt Nürnberg nieder

Jahn Regensburg - Werder Bremen 2:3 (1:1)

Werder Bremen ist auch im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Ole Werner siegreich geblieben. Die Hanseaten erspielten sich beim vorherigen Zweitliga-Dritten Jahn Regensburg ein 3:2 (1:1). Steve Breitkreuz hatte die Hausherren früh in Führung geschossen (5.), Leonardo Bittencourt markierte noch vor der Pause den Ausgleich (39.). Marco Friedl drehte die Partie mit seinem Tor endgültig (59). Marvin Ducksch sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (89.). Der Anschlusstreffer durch Sarpreet Singh kam zu spät (90.+2). Werder punktet nach der gelungenen Werner-Premiere gegen Erzgebirge Aue am vergangenen Spieltag (4:0) erneut dreifach und pirscht sich als Neunter des Tableaus mit drei Zählern Rückstand auf Platz drei an die Spitzengruppe heran. Der SSV bleibt zum Hinrunden-Abschluss trotz der Pleite indes als Vierter in der Spitzengruppe. Anzeige

Für Regensburg begann die Partie nach Maß. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, da zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz der Gäste. Nach einer Ecke von Singh stieg Breitkreuz am höchsten und köpfte zum 14. Regensburger Standardtor in der laufenden Saison ein (5.). Doch Werder schien nur wenig geschockt. Unter einsetzendem Schneefall verpasste erst Ducksch die große Chance zum Ausgleich (14.), Bittencourt machte es kurz vor dem Seitenwechsel per technisch anspruchsvoller Direktabnahme besser (39.). In Durchgang zwei bestätigte Werder den verbesserten Eindruck. Friedl reagierte nach einem doppelten Abpraller am schnellsten und schoss zum 2:1 ein (59.). Ducksch erhöhte kurz vor dem Ende (89.). Der Anschluss durch Singh reichte nicht mehr (90.+2). Der vermeintliche Ausgleich durch Aygün Yildirim wurde wegen vorheriger Abseitsstellung nicht gewertet.

Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 4:1 (1:0)

Der FC Schalke 04 hat sich im Kampf um die vorderen Plätze zurückgemeldet. Sechs Tage nach der Pleite gegen Spitzenreiter FC St. Pauli (1:2) setzten sich die Schützlinge von Trainer Dimitrios Grammozis in dessen Abwesenheit gegen den 1. FC Nürnberg mit 4:1 (1:0) durch. Neuzugang Thomas Ouwejan (20.) sorgte per Abstauber für das 1:0 für den Bundesliga-Absteiger. Fabian Nürnberger gelang kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich (49.). Ein Eigentor von Manuel Schäffler (66.) brachte Schalke wieder auf Kurs. Darko Churlinov (85.) und Ko Itakura (90.+4) besiegelten mit ihren Toren den wichtigen Dreier für S04, der die "Königsblauen" im Zweitliga-Klassement vorerst auf Platz drei befördert. Der Revierklub überflügelt damit auch den heutigen Gegner aus Nürnberg, der nun zwei der jüngsten drei Liga-Partien verlor und auf Rang sechs zurückfällt.