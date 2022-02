2. Liga kompakt: Ole Werner verpasst Rehhagel-Rekord bei Werder – HSV strauchelt in Sandhausen

Werder Bremen - FC Ingolstadt 1:1 (0:0)

Otto Rehhagel behält seinen Startrekord bei Werder Bremen für sich allein: Ein spätes Gegentor beim 1:1 (0:0) gegen das vorherige Schlusslicht FC Ingolstadt hat den achten Sieg der Bremer im achten Spiel unter Trainer Ole Werner verhindert. Dennoch springen die Hanseaten durch das Remis vorübergehend auf Platz eins des Zweitliga-Klassements. Trotz klarer Überlegenheit und einigen Tormöglichkeiten kamen die Bremer gegen die "Schanzer" zunächst nicht zum entscheidenden Punch. Unter anderem scheiterte Angreifer Niclas Füllkrug an der Querlatte (40.). Im zweiten Durchgang machte es der Angreifer besser und markierte die Führung (75.). Filip Bilbija konnte jedoch spät ausgleichen (85.). Die Werner-Schützlinge verpassten an der Spitze des deutschen Unterhauses einen weiteren Dreier. Der FC St. Pauli und Darmstadt 98 können am Sonntag nun noch vorbeiziehen. Ingolstadt verlässt indes durch den Punktgewinn Platz 18, bleibt aber neun Punkte hinter dem rettenden Ufer akut abstiegsgefährdet.

SV Sandhausen - Hamburger SV 1:1 (1:0)

Der Hamburger SV ist im Aufstiegsrennen beim SV Sandhausen gestolpert. Beim Abstiegskandidaten kam der HSV trotz deutlich größerer Spielanteile nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und droht nach den Spielen am Sonntag in der Tabelle auf Platz vier abzurutschen. Der SVS, der den HSV in den vergangenen Spielzeiten immer wieder geärgert hatte, ging durch Pascal Testroet (15.) sogar in Führung und baute die Führung noch vor der Pause vermeintlich auf 2:0 aus. Doch der Treffer von Janik Bachmann (34.) wurde nach Videobeweis wegen Handspiels aberkannt. Der HSV, der 2022 wettbewerbsübergreifend ungeschlagen ist, zeigte sich in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert. Mehr als der Ausgleichstreffer von Sonny Kittel (59.) sollte trotz guter Chancen nicht mehr herausspringen. Der HSV nimmt vorübergehend Platz zwei ein, Sandhausen ist neuer 14..