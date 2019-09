Ungeschlagen, bei vier Siegen aus den letzten fünf Spielen - Mit ganz viel Euphorie geht man beim DSC in die Partie Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart am Freitag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Die Stuttgarter sind neben den Arminen das einzige, noch unbezwungene Team in der 2. Liga!