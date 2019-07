Hannover 96, VfB Stuttgart, HSV und Co. - Fünf Fragen zum Auftakt der 2. Bundesliga

Neben den beiden Auftaktgegnern wollen auch der dritte Erstliga-Absteiger 1. FC Nürnberg und der Hamburger SV wieder ins Oberhaus. Alle dieser vier Teams gehen die „Mission Bundesliga “ mit einem neuen Mann an der Seitenlinie an.

Der HSV und Hannover 96 konnten in ihrer Vorbereitung dagegen nicht überzeugen, setzen mit Dieter Hecking und Mirko Slomka vor allem auf Erfahrung auf der Trainerbank. Geht es nach der Historie, hat Nürnberg die besten Karten: Viermal hat es der „Club“ bereits geschafft, nach einem Abstieg direkt wieder den Gang in die höhere Spielklasse anzutreten - dieses Mal soll es Coach Damir Canadi richten.

Der HSV verlor zwar Orel Mangala an die Schwaben, zeigte durch die Transfers von David Kinsombi , Ewerton, Lukas Hinterseer und Sonny Kittel ganz klar, dass man nicht noch ein weiteres Jahr in der Zweitklassigkeit verweilen möchte.

Welche Neuerungen gibt es?

Der Videobeweis kommt in die 2. Liga. Nachdem die Unterstützung des Schiedsrichtergespanns durch einen weiteren Unparteiischen erfolgreich an die Bundesliga herangetragen wurde, dürfen sich nun auch der HSV, Stuttgart und Co. über das Novum freuen. DFB-Videochef Jochen Drees blickt dem Projekt positiv entgegen: „Ich bin davon überzeugt, dass es grundsätzlich gut laufen sollte“, sagte er dem „Kicker“. Im Vergleich zu den vergangenen zwei Spielzeiten in der Bundesliga soll sich an der Ausführung und Umsetzung nichts ändern.