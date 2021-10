Im siebten Anlauf will der Hamburger SV endlich seine Sieglosserie gegen den Nordrivalen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga beenden. "Als Holstein-Trainer habe ich zweimal gegen den HSV gewonnen. Nun wollen wir den Spieß umdrehen", kündigte der neue HSV-Coach Tim Walter vor dem Gastspiel seines Ex-Klubs am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) an. Da die Kieler in der Nach-Walter-Zeit auch noch vier Teilerfolge gegen die Hanseaten erzielten, soll genau jetzt der erste HSV-Dreier her, um so die Aufstiegschancen weiter zu nähren. "Wir haben genug Aufwind und Rückenwind", meinte Walter nach den emotionalen Erfolgen in Paderborn in der Liga (2:1) und beim Elfmeter-Pokalkrimi in Nürnberg (4:2).

