Der SSV Jahn Regensburg will trotz seines kraftraubenden Auftritts im DFB-Pokal auch zum Abschluss der Englischen Woche im Donau-Derby beim FC Ingolstadt wieder alles geben. "Wir haben es auch im letzten Jahr immer wieder bewiesen, dass wir in Teil drei der Englischen Woche viele Körner dabei haben und ein gutes Spiel abliefern können", sagte der etwas erkältete Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Gastspiel in der 2. Bundesliga beim Tabellenletzten am Sonntag (13.30 Uhr, Sky). Die Regensburger waren am Mittwochabend erst im Elfmeterschießen (2:4) gegen Hansa Rostock aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. In der Liga will man mit einem Sieg nun aber bis auf einen Punkt an Spitzenreiter FC St. Pauli heran rücken.

