Die Bundesliga-Absteiger eröffnen am Freitagabend den letzten Spieltag der Zweitliga-Hinrunde: Werder Bremen will in Regensburg näher an die Aufstiegsränge rücken, Schalke 04 versucht Ähnliches gegen den 1. FC Nürnberg. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.