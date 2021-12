Mit einem Sieg in Paderborn will der SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga den Druck auf Spitzenreiter FC St. Pauli hoch halten. Im Kellerduell ist Hannover 96 indes in Ingolstadt gefordert, Holstein Kiel trifft auf Sandhausen. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.