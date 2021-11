Dynamo Dresden will am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen Fortuna Düsseldorf auch dank der drei Rückkehrer Brandon Borrello, Patrick Weihrauch und Kevin Ehlers seine Niederlagenserie beenden. "Wir wollen keinen Gedanken mehr über das Vergangene verlieren. Wir blicken nur noch nach vorn", erklärte Trainer Alexander Schmidt. Ehlers und Weihrauch standen in dieser Saison noch gar nicht auf dem Platz. Borrello musste seit Mitte August aussetzen. "Die drei sind für uns natürlich wie Neuzugänge. Da ist direkt ein anderer Zug drin. Die Möglichkeit ist groß, dass wir mit dem ein oder anderen auflaufe", erklärte Schmidt.

Allerdings braucht auch die Fortuna dringend ein Erfolgserlebnis: Mit Aufstiegsambitionen in die Saison gegangen, spielen die Rheinländer aktuell eher gegen das Abrutschen in den Tabellenkeller. Seit drei Pflichtspielen hat Düsseldorf nicht mehr gewonnen. Indes will Tabellen-Schlusslicht Ingolstadt gegen den Karlsruher SC den zweiten Saison-Dreier einfahren. Holstein Kiel gastiert beim 1. FC Heidenheim.