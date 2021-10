Das überraschende DFB-Pokal-Aus des FC Schalke 04 beim Drittligisten TSV 1860 München unter der Woche macht auch dem 1. FC Heidenheim Mut für sein Duell mit den Königsblauen. "In der Liga haben sie zwar einen Lauf", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt einen Tag vor der Partie in der 2. Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr, Sky). "Im Pokal hat man aber gesehen: Wenn man wie 1860 München bereit ist, an die Grenzen zu gehen, sie zu stressen, laufstark und intensiv zu spielen, machen auch die Schalker ihre Fehler." Anzeige

Dem Tabellendritten aus Schalke dicht auf den Fersen ist der 1. FC Nürnberg. Die Franken sind in der Liga noch unbesiegt und wollen das bittere Pokal-Aus gegen den HSV (2:4 n.E.) schnell abschütteln. Am Freitagabend ist das Team von Trainer Robert Klauß zu Gast bei Darmstadt 98. Die "Lilien" wollen die drei Punkte allerdings in der Heimat behalten und setzen dabei auf ihre Stürmer: "Wir haben vorne zwei Jungs, die immer in der Lage sind, Tore zu machen. Auch in Momenten, in denen es nicht danach ausschaut", sagte Trainer Torsten Lieberknecht mit Blick auf Phillip Tietz und Luca Pfeiffer.