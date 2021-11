Auch ohne seinen Trainer Timo Schultz peilt der FC St. Pauli den zehnten Saisonsieg in der 2. Bundesliga an. Der Coach ist positiv aus Covid-19 getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Verantwortung an der Seitenlinie im Spiel beim 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) übernehmen die Co-Trainer Loïc Favé und Fabian Hürzeler. Trotz der Beeinträchtigung halten die Norddeutschen am Ziel Sieg fest und wollen die Tabellenführung von Darmstadt 98 zurückerobern.