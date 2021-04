Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Heidenheim

Der VfL Bochum will am Sonntag in der 2. Bundesliga mit einem Sieg gegen Hannover 96 den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Heidenheim will in Regensburg ebenso an die Spitzengruppe anknüpfen wie Düsseldorf in Osnabrück. Die Partien im SPORTBUZZER-Liveticker.