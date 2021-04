2. Liga im Liveticker: Der Hamburger SV tritt im Nachholspiel beim SV Sandhausen an

Der Hamburger SV steht gewaltig unter Druck. Nur mit einem Sieg am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) beim Abstiegskandidaten SV Sandhausen kann der Tabellendritte Anschluss an das Spitzenduo der 2. Bundesliga halten. Mit jeweils einem absolvierten Spiel mehr führen der VfL Bochum (57 Punkte) und die SpVgg Greuther Fürth (54) die Tabelle vor dem HSV (50) an, der mit dem angestrebten Dreier aber wieder bis auf einen Zähler an die Fürther herankommen würde.

Anzeige