Fortuna Düsseldorf will in der 2. Bundesliga am Samstag den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Dafür muss allerdings der formstarke KSC bezwungen werden. Parallel will der 1. FC Nürnberg gegen Heidenheim weiter ungeschlagen bleiben, Kiel empfängt Darmstadt. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.