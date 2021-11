Der Nürnberger Maskenmann scheint bereit. Von Asger Sörensen kamen bei den ersten Trainingsversuchen nach seinen Jochbeinbruch "gute Rückmeldungen", wie Trainer Robert Klauß erfreut berichtete. Der 25 Jahre alte Däne läuft damit am Freitag (18.30 Uhr, Sky) bei der reizvollen Kraftprobe des 1. FC Nürnberg mit dem SV Werder Bremen in der 2. Bundesliga im Abwehrzentrum mit einem Gesichtsschutz auf - und das nur eine Woche nach der in Darmstadt erlittenen Gesichtsverletzung mit anschließender Operation. Anzeige

Klauß und seine Mannschaft freuen sich auf das Kräftemessen mit den in der 2. Liga bislang sehr wechselvoll auftretenden Bremern. Das Max-Morlock-Stadion wird mit 25.000 Zuschauern ausverkauft sein. Die Rahmenbedingungen passen also. "Freitagabend, Flutlicht, Club gegen Werder, das klingt schon mal gut", sagte Klauß am Donnerstag zum Duell der Ex-Meister. "Viele werden auf das Spiel schauen." Im Parallelspiel kommt es zum Kellerduell zwischen dem Tabellen-16. Holstein Kiel und dem 13. Dynamo Dresden. Marcel Rapp hofft auf seinen ersten Sieg als Holstein-Trainer und könnte dann mit den "Störchen" an Dynamo vorbeiziehen.