Schon am fünften Spieltag der 2. Bundesliga stehen der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf unter Druck. Die beiden schlecht in die Saison gestarteten Traditionsklubs treffen am Samstagabend (20.30 Uhr, Sky und Sport1) in Gelsenkirchen aufeinander. Insbesondere Schalke-Coach Dimitrios Grammozis benötigt dringend einen Sieg. Der 43-Jährige steht bereits in der Kritik. Das gilt für Düsseldorfs neuen Trainer Christian Preußer indes nicht. Bei einer Niederlage am Samstag würde die ebenfalls ambitionierte Fortuna allerdings erstmal im Tabellenkeller feststecken.

