Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli möchte am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen Hansa Rostock auch das sechste Heimspiel in dieser Saison gewinnen. Die Hamburger haben bislang alle fünf Partien im Millerntor-Stadion für sich entschieden und sind die beste Heimmannschaft der Liga. Zudem verweisen sie auf eine aktuelle Siegesserie von vier Spielen. Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock hingegen konnte nur eines der jüngsten vier Spiele gewinnen. Gästefans wird es diesmal keine geben. Die Rostocker gaben das Kontingent an Tickets nach einem Mitgliedervotum komplett zurück. Der Grund dafür ist die 2G-Regelung, nach der nur Genesene oder Geimpfte Zutritt zum Millerntor-Stadion erhalten. Anzeige

Trainer Alois Schwartz vom SV Sandhausen kann sich nicht vorstellen, dass die Unruhe beim SV Werder Bremen im Parallelspiel ein Vorteil für seine Mannschaft ist. "Natürlich bekommt man mit, was dort los ist. Aber ich denke, dass die Bremer stark genug sind und eine Reaktion zeigen werden", sagte er vor dem Heimspiel des Tabellen-16. gegen die Hanseaten. Bei Werder war nach deren 0:3 beim SV Darmstadt 98 Stürmer Niclas Füllkrug kurzzeitig suspendiert worden. Zudem hinkt der Bundesliga-Absteiger den Erwartungen mit Rang zehn deutlich hinterher. Im dritten Spiel am Sonntag will Jahn Regensburg mit einem Sieg über Hannover 96 zurück auf Platz zwei.