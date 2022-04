Der Hamburger SV will nach Wochen der Erfolglosigkeit wieder ein positives Zeichen in der 2. Bundesliga setzen und die wohl allerletzten Aufstiegshoffnungen aufrecht erhalten. Das Team von Trainer Tim Walter bestreitet am Dienstag (18.30 Uhr, Sky) das Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue. Die Partie war vor wenigen Wochen wegen zahlreicher Corona-Fälle beim HSV verschoben worden. Nach der 1:2-Heimpleite gegen den SC Paderborn steht gegen Aue nur ein Sieg zur Debatte. Von den bisherigen sieben Zweitliga-Begegnungen beider Teams haben die Hamburger drei gewonnen, Aue war einmal siegreich, drei Partien endeten remis. Erwartet werden im Volksparkstadion weniger als 25.000 Zuschauer. Gespannt sind die Fans, ob Walter seine Mannschaft nach fünf sieglosen Spielen umbaut.

Aue-Coach Pavel Dotchev schwärmte von den Hanseaten: "Die beeindrucken mich schon mit ihrer Spielweise. Für mich eine Mannschaft, die den besten Fußball spielen lässt." Er will sein Team taktisch diesmal anders einstellen: "Es ist wie ein Pokalspiel für uns, wir spielen in einem tollen Stadion gegen den HSV. Wichtig ist, dass wir nicht nur reagieren, damit der HSV selber am Ball arbeiten muss. Dann haben sie mehr Probleme, als wenn sie selbst am Ball sind." Allerdings erwartet der Aue-Coach nach der HSV-Schlappe gegen Paderborn, "dass sie eine Reaktion zeigen wollen, das macht die Aufgabe nicht leichter".