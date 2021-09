Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem SC Paderborn, St. Pauli und Dynamo Dresden

Der FC St. Pauli will am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) gegen den FC Ingolstadt seine Erfolgsserie im Millerntor-Stadion ausbauen und auch das vierte Heimspiel gewinnen. Die Hamburger sind die einzige Mannschaft der 2. Bundesliga, die in der laufenden Saison alle Spiele vor heimischem Publikum gewonnen hat. Nun darf sich das Team von Trainer Timo Schultz sogar über eine noch größere Unterstützung freuen. 15.000 Zuschauer sind für die Partie zugelassen. Anzeige

Sogar an die Tabellenspitze könnte der SC Paderborn im Parallelspiel mit einem deutlichen Sieg auswärts bei Erzgebirge Aue klettern. Die Ostwestfalen könnten punktemäßig mit dem aktuellen Spitzenreiter Jahn Regensburg gleich ziehen. Zurück in die obere Tabellenregion will auch Aufsteiger Dresden. Die SG Dynamo spielt am Sonntag bei Darmstadt 98.