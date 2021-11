Tabellenführer FC St. Pauli will am Samstagmittag in Darmstadt den neunten Saisonsieg einfahren. Der HSV braucht parallel gegen Regensburg dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Zudem spielt Rostock gegen Aue. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.