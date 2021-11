Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Regensburg spielt gegen Dresden, Düsseldorf gegen Heidenheim

Nach zwei Niederlagen peilt Trainer Mersad Selimbegovic mit dem SSV Jahn Regensburg im Heimspiel gegen Dynamo Dresden eine rasche Trendwende in der 2. Bundesliga an. "Fakt ist, wir haben zwei Spiele nicht gepunktet. Das geht in dieser Liga ruckzuck", sagte Selimbegovic am Donnerstag. In Unruhe versetzt ihn das aber angesichts des immer noch sehr guten vierten Tabellenplatzes nicht. "Wir haben jetzt diese kleine Durststrecke. Aber wir sind guter Dinge, dass wir schnell wieder punkten können und werden. Wir stehen immer noch gut da", sagte er vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr, Sky) im Jahnstadion.

Im Parallelspiel will der 1. FC Heidenheim seine Auswärtsmisere beenden. "Unsere letzten Auswärtsspiele waren nicht gut", sagte Schmidt am Mittwoch über die drei Niederlagen in Serie, die der schwäbische Zweitligist in der Fremde zuletzt kassiert hat. Am Freitagabend tritt die Schmidt-Elf nun bei Fortuna Düsseldorf an. Die Rheinländer sind ihrerseits nach vier Pflichtspielen ohne Sieg unter Druck.