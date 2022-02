2. Liga kompakt: Schalke 04 jubelt bei Aluminium-Festival gegen Padeborn – Heidenheim lässt Federn in Dresden

FC Schalke 04 – SC Paderborn 2:0 (1:0) Ganz wichtiger Sieg für den FC Schalke 04: Die Königsblauen haben sich am Freitagabend souverän gegen den SC Paderborn durchgesetzt und sind damit zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an das Spitzenduo St. Pauli und Werder Bremen herangerückt. Marius Bülter (22.) und Darko Churlinov (74.) besorgten in einer über weite Strecken umkämpften Partie die beiden entscheidenden Treffer für S04, das trotz des Drei-Punkte-Erfolgs weiter Tabellen-Fünfter bleibt. Anzeige

In der wegen des Unwetter-Tiefs geschlossenen Arena auf Schalke brauchte es etwas Zeit, bis beide Teams ins Spiel fanden. Paderborn verpasste zunächst nach Schalker Schnitzer durch Jonas Carls die erste gute Gelegenheit (16.). Dann war es ein Standard, der Fahrt in die Partie brachte: Nach einem Freistoß ließ der SCP Bülter zu viel Platz, dieser konnte mit einem wuchtigen Kopfball zur Führung einschieben (22.). Der Treffer brachte nun die Gäste in Zugzwang, die ihre Bemühungen vor der Pause aber nicht mehr in den Ausgleich ummünzen konnten.

Im zweiten Durchgang öffneten beide Teams das Visier etwas mehr. Nach knapp einer Stunde traf Schalke-Rechtsaußen Darko Churlinov nach einem Querpass vor dem Tor nur den Pfosten. Auf der anderen Seite konnte S04-Keeper Martin Fraisl Denis Srbenys Schuss ebenfalls nur an den Pfosten abwehren (63.). Und das Aluminium-Feuerwerk ging munter weiter: Auch Simon Terodde traf per Kopf nur den Innenpfosten (65.). Letztlich war es dann ein Konter, den Churlinov mit der Picke ins lange Eck abschloss, der Schalke endgültig auf die Siegerstraße brachte (74.). Bittere Randnotiz: Der Torschütze verletzte sich beim Treffer auch noch und musste ausgewechselt werden.