Trainer Alois Schwartz vom abstiegsbedrohte SV Sandhausen trauert vor dem Jahresabschluss bei Fortuna Düsseldorf drei bis fünf Zählern hinterher. "Ich habe seit meiner Rückkehr zehn Punkte in zehn Spielen geholt. Hätten wir in der einen oder anderen Partie den Vorsprung über die Zeit gerettet oder zumindest ein Unentschieden geholt, dann wäre die Ausbeute einigermaßen in Ordnung", erklärte Schwartz am Mittwoch. Trotz der prekären Situation auf Platz 17 peilt Sandhausen beim Tabellenzwölften in Düsseldorf am ersten Spieltag der Rückrunde drei Punkte an, um möglicherweise zumindest auf den Relegationsplatz vorzurücken und mit etwas weniger Druck in die Winterpause zu gehen.