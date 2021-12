Nach der langersehnten Rückkehr auf die Aufstiegsränge will sich der Hamburger SV mit einem letzten Kraftakt selbst bescheren und einen gelungenen Einstieg in die Weihnachtspause verschaffen. "Unsere Stärke ist, dass wir total fit und immer auf Spur sind. Es wird wichtig sein, genau am Samstag noch einmal alles rauszuhauen, total heiß und fokussiert zu sein", sagte HSV-Trainer Tim Walter mit Blick auf das Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen seinem Team und Schalke 04. Nach dem Duell am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) kriegen seine Akteure Zeit, «um mal fünf bis sechs Tage komplett abzuschalten. Runterkommen, Köpfe ausschalten, entspannen!», lautet die Trainer-Parole für die Feiertage.

