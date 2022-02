Neun Gegentreffer in den letzten zwei Spielen – die einst so stabile Abwehr des 1. FC Nürnberg ist im neuen Jahr passé. Nach deutlichen Niederlagen gegen den FC Ingolstadt (0:5) und beim Karlsruher SC (1:4) wollen die FCN-Profis es im Heimspiel der 2. Bundesliga gegen Jahn Regensburg dringend besser machen. Doch wie wollen die Nürnberger ihre bröckelnde Defensive am Samstagabend (20.30 Uhr, Sky und Sport1) gegen den Jahn in den Griff bekommen? Trainer Robert Klauß fand hierzu einfache, aber klare Worte: "Indem wir einfach besser verteidigen." Dies beginne schon vorne im Sturm. Seine Mannschaft habe aktuell "ein paar Probleme, was die Konstanz betrifft", bemängelte Klauß.

