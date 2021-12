Rechtzeitig zur Herbstmeisterschaft meldet sich Trainer Timo Schultz beim Zweitligisten FC St. Pauli zurück. Nach überstandener Corona-Infektion wird der 44-Jährige zum Abschluss der Hinrunde am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) nach zwei Spielen Abstinenz seine Mannschaft im Spiel bei Fortuna Düsseldorf an der Seitenlinie weiter betreuen. "Mir geht es sehr gut, ich habe so viel geschlafen wie seit 16 Jahren, seit der Geburt meiner ersten Tochter, nicht mehr", sagte er. Er habe natürlich die Spiele seiner Mannschaft verfolgt, "will das aber nicht noch mal haben", berichtete Schultz über seine Quarantäne in seinem Zimmer. "Es war wirklich furchtbar, tatenlos zugucken zu müssen. Ich habe geschwitzt ohne Ende, was aber nicht an der Krankheit lag, sondern am Mitfiebern."

