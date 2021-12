Nach turbulenten Wochen für WerderBremen feiert Ole Werner an diesem Freitag sein Debüt als Trainer an der Weser. Beim Zweitliga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (18.30 Uhr, Sky) ist es sein Plan, den sportlichen Negativtrend umzukehren und den Tabellenzehnten wieder in die Erfolgsspur zu führen. "Ich freue mich, die Zuschauer kennenzulernen und auf die Atmosphäre im Stadion", sagte der 33-Jährige am Donnerstag. Anzeige

Der SV Darmstadt 98 will sich im Parallelspiel im Spitzentrio der 2. Bundesliga festsetzen. "Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir auf alles reagieren können, was der Gegner anbietet", sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. "Wir müssen von Anfang an klarmachen, dass sie hier am Bölle keine Chance haben. Wir wollen auf dem Platz brennen und alles raushauen." In zwölf Zweitligaspielen ging es bei diesen zwei Klubs immer um alles oder nichts: Unentschieden gab es nicht. Siebenmal gewannen die Düsseldorfer und fünfmal die Lilien.