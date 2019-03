2. Liga kompakt: Köln baut Tabellenführung aus - Keller mit Ingolstadt am Abgrund

1.FC Köln - Holstein Kiel 4:0 (2:0)

Nachdem der Hamburger SV am Samstag beim VfL Bochum Federn ließ, konnte der 1. FC Köln die Tabellenführung gegen Holstein Kiel ausbauen und den Abstand auf den HSV vergrößern. Verantwortlich dafür waren wieder einmal Torjäger Simon Terodde (22') und Jonas Hector (26'), der neben seinem Tor auch noch den Treffer zum 3:0 von Jhon Córdoba kurz nach der Halbzeitpause vorbereitet hat. In der Nachspielzeit traf Anthony Modeste mit dem Schlusspfiff zum 4:0-Endstand. Der HSV bleibt nach dem 0:0 in Bochum vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz hinter den Kölnern.