Es ist wieder Derby-Zeit in Hamburg! Die Partie FC St. Pauli gegen den Hamburger SV am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) bildet den krönenden Abschluss des sechsten Spieltags in der 2. Liga.

Das Spiel wird am Millerntor - wie im letzten Jahr auch - zur Hochrisikopartie! Die letzte Begegnung im Frühjahr stellte für die Polizei und die Ordnungskräfte rund um den Hamburger Kiez eine echte Herausforderung dar. Schon in der Nacht zum Sonntag ist es in Hamburg dieses Mal am Millerntorplatz zu Provokationen gekommen. Die Polizei musste die verfeindeten Fan-Gruppen trennen. Die Kapazitäten an Sicherheitskräften wurde am Millerntor gegenüber der Partie im März 2019 um 30 Prozent erhöht. Damals hatte der HSV mit 4:0 beim Stadtrivalen gewonnen und die Partie musste nach Pyro-Attacken mehrfach unterbrochen werden.

Die HSV-Choreografie vor dem Spiel gegen Hannover 96 Vor dem Spiel gegen Hannover 96 stimmten sich die Anhänger des HSV mit einer eindrucksvollen Choreo ein. ©

Anzeige

Wirklich ruhig wird es am Montagabend nicht werden. Die beiden Klubs sind jedoch bemüht, sich vor dem Spiel auf das Sportliche zu konzentrieren. Die Fakten: Dem HSV reicht bereits ein Remis, um den VfB Stuttgart wieder von Rang eins zu verdrängen. Die Hanseaten haben mit plus zehn das bessere Torverhältnis gegenüber den Schwaben (plus 4). St. Pauli winkt mit einem Sieg Platz acht. Aber: In seiner gesamten Zeit im Profifußball hat der FC St. Pauli noch nie ein Heimspiel gegen den HSV gewonnen. Alle bisherigen Derby-Siege der Kiez-Kicker wurden ,,auswärts", also im Voksparkstadion erzielt. Das 4:0 am Millerntor war im März 2019 der erste Sieg für die Rothosen seit 17 Jahren - im April 2002 gab es ein 4:0 im ,,Auswärtsspiel" im Volksparkstadion. Es folgten 2010/2011 ein 1:1 und eine legendäre 0:1-Heimniederlage für den HSV, die der legendäre Ex-Schalker Gerald Asamoah mit seinem Tor besiegelte.

25 ehemalige Spieler des FC St. Pauli und was aus ihnen wurde Holger Stanislawski, Gerald Asamoah & Co. - Das sind 25 ehemalige Spieler des FC St. Pauli und was aus ihnen wurde. ©

Für St. Paulis Coach Jos Luhukay sind die Rollen am Montag klar verteilt. ,,Der HSV ist die beste Mannschaft der 2. Liga, wir treffen auf den Top-Favoriten, wir sind der Underdog", sagt der Niederländer vor dem Spiel, auf das ganz Hamburg wartet. Auf Statistiken oder Tagesform legt Luhukay dabei keinen Wert: ,,Die Ergebnisse spielen vor einem Derby keine Rolle." Westfälisch-kühl geht HSV-Trainer Dieter Hecking (55) die Partie an. ,,Ich freue mich, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Herz rast." Wie sein Gegenüber Jos Luhukay sieht auch der HSV-Coach keine Motivationsprobleme bei seinem Team: ,,Ich glaube, dass meine Mannschaft vor einem Stadt-Derby keine besondere Motivationsrede benötigt. Sie ist immer motiviert und wird es gegen St. Pauli noch mehr sein."

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

Wie sehe ich das Spiel FC St. Pauli gegen Hamburger SV live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC St. Pauli gegen Hamburger SV am Montag ab 20.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Michael Born, Co-Kommentator: Thomas Meggle.

Wird FC St. Pauli gegen Hamburger SV live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte und zeigt demzufolge alle 306 Partien der 2. Liga live und in HD. Eine längere Zusammenfassung der Partie FC St. Pauli gegen Hamburger SV bzw. die ersten Bilder im Free-TV, gibt es ab 22.15 Uhr in der Sendung 100 % Bundesliga bei NITRO.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Zweitliga-Spiel FC St. Pauli gegen Hamburger SV bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Montag einen Liveticker zum Spiel FC St. Pauli gegen Hamburger SV an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.15 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.