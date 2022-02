Der FC St. Pauli will seine Durststrecke in der 2. Bundesliga beenden und zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung übernehmen. Im Spiel gegen den SC Paderborn am Samstagabend wartet allerdings eine schwierige Aufgabe auf das Team von Trainer Timo Schultz. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.