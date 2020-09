2. Liga kompakt: St. Pauli gegen Heidenheim effektiv, Bochum jubelt in Unterzahl - FCN besiegt SVS

Ein Sturmlauf in der zweiten Halbzeit hat dem 1. FC Nürnberg noch einen schwer erkämpften 1:0 (0:0)-Erfolg über den SV Sandhausen beschert. Die Gäste starteten selbstbewusst, hatten durch einen Schuss von Nikolas Nartey (2.) und den ins Zentrum startenden Denis Linsmayer (5.) gleich zwei gute Möglichkeiten zur Führung, die FCN-Keeper Christian Mathenia vereitelte jeweils. Langsam kamen dann auch die Franken besser ins Spiel und hatten durch den Ex-Schalker Johannes Geis per Fernschuss eine erste große Chance (18.). Wenig später wurde Linsmayer nach einem Zusammenprall mit Nikola Dovedan, der für die Aktion Gelb sah, verletzt vorzeitig ausgewechselt (26.). Der Sandhäuser wurde mit einer Trage vom Platz gebracht und musste eine Halskrause tragen. Bis dato einziger Wermutstropfen in einer attraktiven Partie, die zunächst torlos blieb. Der Club kam druckvoll aus der Kabine, unter anderem Dovedan verzog jedoch (64.). Erst in Minute 77 wurden die Nürnberger für ihren Sturmlauf belohnt, als Tobias Mühl die 13. FCN-Ecke des Tages per Kopf zum 1:0 verwertete.

Karlsruher SC - VfL Bochum 0:1 (0:1)

In Unterzahl hat der VfL Bochum einen 1:0-Erfolg beim Karlsruher SC über die Zeit gerettet und seine Ausbeute damit auf vier Zähler aus zwei Partien geschraubt. Nach einem eigentlich druckvollen Beginn des KSC ging der VfL durch einen Geniestreich von Simon Zoller, der den weit vor seinem Tor stehenden Marius Gersbeck per Heber überwand, mit 1:0 in Führung (14.). Der Treffer gab den Gästen Sicherheit, auch wenn die Hausherren kurz darauf wieder etwas mehr investierten. Insgesamt aber bot der erste Durchgang wenige Möglichkeiten auf beiden Seiten. Im zweiten Abschnitt erhöhten die Badener die Schlagzahl. Ab der 68. Minute agierte Bochum in Unterzahl, weil Gerrit Holtmann nach einem Wortgefecht mit Lukas Fröde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Klar, dass die Karlsruher den VfL in Überzahl in dessen Hälfte drängten. Der Videoassistent überprüfte ein Handspiel von Bochums Maxim Leitsch im eigenen Strafraum, doch es gab keinen Elfmeter (76.). Der Aufwand des KSC blieb bis zum Schluss hoch, allein der Ertrag blieb aus.