Traum vom Aufstieg reift: VfL Bochum nach Sieg bei Fortuna Düsseldorf wieder Tabellenführer

Der VfL Bochum ist zurück an der Spitze: Durch einen 3:0 (2:0)-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf hat der Revierklub am Montagabend die Tabellenführung in der 2. Bundesliga vom Hamburger SV zurückerobert. Mehr denn je darf das Team von VfL-Trainer Thomas Reis nach nunmehr 26 absolvierten Spieltagen vom Bundesliga-Aufstieg träumen - zumal der Vorsprung auf den Relegationsrang nach dem 2:2-Patzer der SpVgg Greuther Fürth im Franken-Derby gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag und durch den Bochumer Sieg auf vier Zähler angewachsen ist. Die Fortuna hingegen büßte ihre ohnehin geringen Chancen im Aufstiegsrennen weiter ein. In Düsseldorf erzielten Simon Zoller (12.), Gerrit Holtmann (35.) und Soma Novotny (87.) die Treffer für die Gäste.

Anzeige