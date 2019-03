2. Liga: Hamburger SV gegen Greuther Fürth heute live im TV und Online-Stream sehen

Das Hinspiel endete torlos: Im Montagsspiel der 2. Bundesliga treffen am 24. Spieltag der Hamburger SV und Greuther Fürth aufeinander. Während die Mannschaften bei der ersten Begegnung in dieser Saison nahezu gleichauf an der Spitze im Fußball-Unterhaus rangierten, haben sie inzwischen eine gegensätzliche Entwicklung genommen. Der HSV hat weiterhin gute Chancen auf den Aufstieg, könnte sich mit einem Sieg sogar zurück auf Tabellenplatz zwei schieben und damit den Abstand zu Tabellenführer Köln (48 Punkte) auf einen Zähler verkürzen. Für Fürth geht es derweil darum, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Neun Zähler trennen die Franken aktuell vom MSV Duisburg und dem Relegationsplatz 16.

Das Spiel für beide Vereine richtungsweisend. Der Hamburger SV will nach der Niederlage gegen Regensburg am vergangenen Wochenende (1:2) und einem Unentschieden gegen Heidenheim (2:2) nicht den Anschluss an die Spitze verlieren - und sich außerdem vor dem Stadtduell gegen St. Pauli am kommenden Sonntag in Position bringen. Gelingt gegen Fürth kein Sieg, können die Kiezkicker mit einem Heimsieg gegen den HSV am kommenden Wochenende am Stadtrivalen vorbeiziehen. Und auch Greuther Fürth kann weitere Zähler gut gebrauchen: Mit einem Punkterfolg in Hamburg würde das Kleeblatt einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen - und außerdem nach einer schmerzhaften Niederlage im Jahr 2014 für Wiedergutmachung sorgen.

Damals trafen der HSV und Fürth in der Bundesliga-Relegation aufeinander. Beide Spiele endeten unentschieden (0:0 in Hamburg, 1:1 in Fürth). Aufgrund der Auswärtstorregelung hatte der HSV damit am Ende die Nase vorn und blieb in der Bundesliga. Nach dem Unentschieden in der Hinrunde, das also das dritte hintereinander im direkten Duellr, könnte es zwischen Hamburg und Fürth im Volksparkstadion erstmals seit 2012 wieder einen Sieger geben.

Wie sehe ich das Spiel Hamburger SV gegen Greuther Fürth live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Montagsspiel ab 20.15 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter in Hamburg: Oliver Seidler. Yannick Erkenbrecher moderiert live aus dem Volksparkstadion des HSV.

Wird die Partie zwischen dem HSV und Fürth live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels des HSV gegen Greuther Fürth ist ab 22.15 Uhr im Free-TV in der Sendung "100 % Bundesliga" beim RTL-Tochtersender NITRO zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja! Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Zweitligaspiel Hamburger SV gegen Greuther Fürth bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams sehr umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Montag einen Liveticker zum Hamburger SV gegen die Kleeblätter an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

