Der HSV meldet sich zurück in Liga 2! Die Partie Hamburger SV gegen Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) weckt bei den Fans allerdings unangenehme Erinnerungen an die vergangene Saison. Mit der 2:3-Heimpleite gegen die Hessen begann am 26. Spieltag und unmittelbar nach dem 4:0-Derby-Triumph auf St. Pauli die HSV-Misere, die schließlich auf Platz vier und mit ,,Blech" endete. Der ,,Dino" blieb zweitklassig...

Und das wohl am Ende völlig zu Recht, denn bis zum 3:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen Absteiger MSV Duisburg blieb der HSV ohne Sieg und rutschte von Rang zwei auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Neun neue Spieler hat man nach Hamburg geholt, 15.000 Euro pro Sieg will der HSV laut SPORT BILD (aktuelle Ausgabe) an Siegprämie an seine drei Top-Neuzugänge Sonny Kittel, Lukas Hinterseer und David Kinsombi zahlen. Denn: Fährt der HSV also 65 Punkte in der neuen Saison ein, wären Punktprämien von mindestens 5,2 Mio. Euro fällig - aber Erfolg hat nun mal seinen Preis.

Diese Zu- und Abgänge stehen beim HSV für 2019/20 schon fest Jeremy Dudziak und David Kinsombi (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem Hamburger SV an, den Fiete Arp und Lewis Holtby verlassen werden. ©

Anzeige

Die Vorbereitungsspiele der Hamburger SV lassen leider nicht darauf schließen, dass alle diese Prämien auch am Saisonende tatsächlich zur Auszahlung kommen. 0:1 gegen Olympiakos Piräus, 2:2 nach 2:0-Führung beim ,,Volksparkfest" gegen den RSC Anderlecht und Vincent Kompany - der HSV mühte sich vor dem Start in die Pflichtspiele redlich. Coach Dieter Hecking nach dem Spiel gegen Anderlecht: ,,Man sieht, dass die Jungs das Große und Ganze verstanden haben." Vor der Partie gegen die Darmstädter, die mit Dimitrios Grammozis (41) einen ehemaligen HSV-Profi auf der Trainerbank haben, überraschte Hecking mit einer Personalie. Er verbannte Torhüter und U21-Europameister Julian Pollersbeck auf die Tribüne und machte Neuzugang Daniel Heuer Fernandes von Darmstadt 98 zur neuen Nummer eins.

HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum Spiel gegen Darmstadt Der Hamburger SV enttäuscht trotz 2:0-Führung auf ganzer Linie gegen den SV Darmstadt 98. Der SPORTBUZZER zeigt die Noten der HSV-Spieler. ©

In der Offensive könnte am Sonntag Lukas Hinterseer die schwache Bilanz aus dem Vorjahr aufbessern. In der abgelaufenen Saison benötigten die HSV-Stürmer um den nach Katar abgewanderten Pierre-Michel Lasogga im Schnitt 9,22 Schüsse pro Tor-Erfolg, das war ligaweit der zweitschlechteste Wert der letzten Spielzeit! ,,Ich spüre, dass die Erwartungen in Hamburg sehr hoch sind", weiß Lukas Hinterseer um die Schwere der Aufgabe im HSV-Angriff, ,,ich weiß, dass hier in den letzten Jahren sportlich nicht alles nach Plan lief." Das ist noch milde ausgedrückt. Ein Hoffnungsträger auf dem Weg zu besseren HSV-Zeiten könnte Rick van Drongelen sein. Der niederländische Innenverteidiger wird neuer Vize-Kapitän bei den Hamburgern hinter Aaron Hunt. ,,Beim HSV habe ich die Chance bekommen, in der Bundesliga zu spielen. Jetzt sind wir aktuell zwar in der Zweiten Liga. Aber trotzdem – es ist immer noch der HSV. Ich bin vor zwei Jahren als kleiner Junge hergekommen. Keiner kannte mich damals. Jetzt bin ich Vizekapitän – das ist eine große Ehre für mich", sagte der erst 20 Jahre alte Abwehrchef der Tageszeitung DIE WELT. .

Die 10 schönsten Momente von Rafael van der Vaart beim HSV Insgesamt sechs Jahre (2005 bis 2008 und 2012 bis 2015) verbrachte Rafael van der Vaart beim Hamburger SV und erlebte zahlreiche glanzvolle Momente. Der SPORTBUZZER blickt auf zehn Highlights des Holländers beim HSV zurück. ©

Bei den Darmstädtern soll der vom Liga-Konkurrenten SV Sandhausen verpflichtete Keeper Marcel Schuhen (26) Nachfolger des Neu-Hamburgers Heuer Fernandes werden. Außenstürmer Erich Berko (kam von Dynamo Dresden) wird in Hamburg allerdings nach Muskelfaserriss ebenso fehlen wie sein Sturmkollege Felix Platte. Das könnte eine Chance für Johannes Wurtz sein. Für die ,,Lilien" war der 3:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand in der letzten Saison die Wende im Kampf gegen den Abstieg. Insgesamt gewannen die Südhessen ihre letzten drei Auswärtsspiele in Hamburg.

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

Wie sehe ich das Spiel HSV gegen Darmstadt 98 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Zweitliga-Spiel Hamburger SV gegen Darmstadt 98 am Sonntag ab 13.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Jonas Friedrich.

Wird HSV gegen Darmstadt 98 live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte und zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv. Auch in der Saison 2019/2020 wird es keine Live-Übertragungen mehr im Free-TV geben. Ausschnitte der Partie HSV gegen Darmstadt 98 gibt es am Sonntag im frei zu empfangenden Sender Sky Sport News HD und am Montag ab 22 Uhr in der Sendung 100 % Bundesliga bei NITRO mit Laura Wontorra.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Zweitliga-Spiel Hamburger SV gegen Darmstadt 98 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel HSV gegen Darmstadt 98 an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 13.15 Uhr.

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!