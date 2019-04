Die Hamburger freuten sich schon in der Partie in Padeborn über das Comeback von Abwehrchef Kyriako Papadopoulos (27). Der Grieche hatte fast ein Jahr nach Knie-Verletzung gefehlt, hinterließ beim Pokal-Auswärtserfolg einen starken Eindruck. ,,Ich habe Erfahrung, versuche alles für meine Mannschaft und meine Mitspieler zu geben", sagte ,,Papa" nach dem Spiel in Paderborn der BILD Hamburg. Und er sagt zu: ,,Ich verspreche, dass wir gegen Magdeburg 100 Prozent geben und drei Punkte holen."

Drei Punkte wären für den FCM im Abstiegskampf auch essentiell wichtig. Das 1:1 der Konkurrenten SV Sandhausen gegen den SC Paderborn und der 4:2-Sieg des FC Ingolstadt beim MSV Duisburg hat den Magdeburgern nicht gerade in die Karten gespielt. ,,Wir wollen schnell spielen, anders geht es gegen den HSV nicht", sagt FCM-Trainer Michael Oenning, der auch schon Coach des Hamburger SV in der Bundesliga war, ,,die Rahmenbedingungen sind mehr als perfekt, es ist wichtig, dass wir als Mannschaft ein gemeinsames Ziel haben. Da rückt man enger zusammen und stellt Eitelkeiten hinten an." Das tun sie beim HSV auch. ,,Magdeburg hat mit seinem schnellen Umschaltspiel zuletzt gute Spiele gemacht", weiß HSV-Trainer Hannes Wolf, ,,wichtig ist für uns, dies nicht zur Entfaltung kommen zu lassen." Vasilie Janjiic ist nach Magen-Darm-Problemen beim HSV fraglich, Gotoku Sakai und Rick van Drongelen meldeten sich am Freitag jedoch für die Spielvorbereitung fit.