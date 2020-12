Trotz Platz drei und einiger Lichtblicke: HSV-Trainer Daniel Thioune sucht Ausweg aus der Krise

Ist was beim Hamburger SV? Der Nordklub versucht, nach einer Negativserie Ruhe zu bewahren - und will sich an den kleineren Erfolgen erfreuen. Wie beispielsweise an einem Transfer vom FC Bayern München. Nicht Sven Ulreich, an dem es nach seinem spielentscheidenden Patzer in Heidenheim nun erste Zweifel in der gebeutelten Anhängerschaft gibt. Philipp Mokrohs heißt der Neue beim HSV, er wird ab 1. Januar Direktor Marke, Marketing und Sponsoring. Verteidiger Rick van Drongelen trainiert nach seinem Kreuzbandriss wieder mit der Mannschaft. Das Vereins-Sozialprojekt "Hamburger Weg" ist dabei, so viele Weihnachtswünsche weniger privilegierter Kinder zu erfüllen wie noch nie. Auch eine Erfolgsgeschichte. Nur der Sport stört mal wieder.

Anzeige