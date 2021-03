War's das mit Dursun und 96? Darmstadt-Torjäger brilliert - und will in die Bundesliga

Am Samstag zeigte Serdar Dursun mal wieder, weshalb Kenan Kocak so ein großer Fan von ihm ist. Im Alleingang schoss der Stürmer den SV Darmstadt 98 ge­gen Erzgebirge Aue zu einem 4:1-Sieg und bescherte seinem Team damit den zweiten Sieg nacheinander. Schon in der Vorwoche hatte er mit zwei Toren erheblichen Anteil am 3:2-Auswärtserfolg in Paderborn. Sein Torekonto schraubte Dursun damit auf 15 Treffer - nur HSV-Goalgetter Simon Terodde (20 Tore) hat mehr.

Anzeige

In der Form würde Dursun wohl jeder Zweitligist mit Kusshand nehmen - 96 hat es mehrfach versucht. Doch Darmstadt zeigte den Roten zuletzt im Winter die kalte Schulter, lehnte einen Verkauf ab. Im Sommer läuft der Vertrag des 29-jährigen Deutsch-Türken aus, mit seinen jüngsten Leistungen zieht er immer mehr das Interesse anderer Klubs auf sich.