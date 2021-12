Ducksch, Füllkrug und Bittencourt: Ein Ex-96-Trio blüht bei Werder auf

Was Hannover 96 fehlt, hat der SV Werder Bremen gleich zweimal: Einen torgefährlichen Mittelstürmer. Während Lukas Hinterseer, der 96 wegen einer Corona-Infektion am Sonntag fehlt, ohne Tor in die Winterpause geht, kann sich Werder ausgerechnet auf zwei Ex-96-Knipser verlassen. Marvin Ducksch, im Hinspiel noch 96-Torschütze beim 1:1 in Bremen, und Niclas Füllkrug sind für 13 der 28 Ligatore der Grün-Weißen verantwortlich. Füllkrug legte zudem noch sechs Treffer auf, Ducksch deren drei. Anzeige Das Sturmduo wird in der Offensive von einem weiteren früheren Hannoveraner unterstützt. Leonardo Bittencourt verpasste den Saisonstart verletzt, ist seit vier Wochen aber fester Bestandteil der Werder-Startelf. Zwei Saisontore gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler bereits, beim 3:2 in Regensburg vor einer Woche herrlich per Volley-Direktabnahme.

Diese Spieler haben sowohl bei Hannover 96 als auch bei Werder Bremen gespielt: Martin Harnik ging zwischen 2006 und 2009 erst für die Reserve der Bremer auf Torejagd, dann für die Erstvertretung. Seit 2016 spielte er für 96 - und wechselte 2018 wieder zurück zu Werder. ©

Bittencourts Inkonstanz, Füllkrugs Verletzungspech Man kann in Hannover schon ein wenig neidisch werden, wenn man die 96-Ehemaligen-Kombo in Bremen glänzen sieht. Zumal gerade Füllkrug und Bittencourt an bessere Bundesliga-Zeiten erinnern. Bittencourt trug von 2013 bis 2015 den 96-Dress (61 Spiele) und ließ damals wie heute dürftige auf geniale Auftritte folgen. Fehlende Konstanz zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere des 27-Jährigen, der als Teenager-Talent schon zum künftigen Nationalspieler gehyped wurde.

Bei Füllkrug ist es eher das Verletzungspech, das zum ständigen Begleiter geworden ist. Knieprobleme machen dem gebürtigen Hannoveraner seit jeher zu schaffen, seit Oktober 2018 fiel er zunächst ein halbes Jahr wegen eines Knorpelschadens aus, dann weitere neun Monate wegen eines Kreuzbandrisses. Jetzt ist er erstmals nach langer Leidenszeit wieder fit und knüpft an alte Torjäger-Zeiten an. Die hatte er auch in Hannover, wo er sich erst zum Derbyhelden aufschwang, eine Menge Kredit bei den Fans mit seinem etwas unglücklichen Wechsel zum verhassten Nord-Rivalen nach Bremen aber wieder verspielte. Dass am Sonntag nur 5000 Fans in der HDI-Arena zugelassen sind, dürfte Füllkrugs Rückkehr für ihn angenehmer machen.

Ducksch schlägt in Bremen ein - und fehlt 96 Weniger verhasst bei den 96-Fans ist Ducksch, dessen Transfer nach Bremen 96 kaum ablehnen konnte. Das Angebot von Werder war finanziell schlicht zu lukrativ (mit Boni bis zu 3,8 Millionen Euro). Dass es schwierig werden würde, den mit Abstand torgefährlichsten 96-Spieler zu ersetzen, war abzusehen. Der als Ersatz geholte Hinterseer enttäuschte bislang. Ducksch schlug beim SVW dagegen ein. Zwar fällt der 27-Jährige wie schon in Hannover auch als Chancentod auf. Die Torquote ist trotzdem mehr als annehmbar, kaum ein Stürmer erarbeitet sich ligaweit so viele Chancen wie Ducksch. Mit Füllkrug als Nebenmann lastet auf ihm zudem - anders als in Hannover - nicht die alleinige Verantwortung, für Tore zu sorgen. Gelingt ihm das am Sonntag gegen seinen Ex-Klub, will Ducksch auf einen Torjubel verzichten - das kündigte er bereits an.

Auch wenn das Ex-96-Trio in Bremen positiv auffällt: Den eigenen Erwartungen wurde der Absteiger, der mit 39,4 Millionen Euro den wertvollsten Kader der 2. Liga hat, bisher noch nicht gerecht. Unter dem neuen Trainer Ole Werner ging es zuletzt bergauf, die letzten beiden Spiele gewann Werder. Die Aufstiegsplätze wären mit einem Sieg in Hannover in Reichweite, die Rückkehr ins Oberhaus bleibt das Ziel. Bittencourt formuliert Aufstiegsziel Das formulierte Bittencourt kürzlich in einem Interview mit der Deichstube unmissverständlich: "Ich bin nicht hier, um in der 2. Liga irgendwo in der Tabellenmitte rumzuspielen. Das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte mit Werder Bremen aufsteigen."