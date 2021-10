2:1 gegen Düsseldorf: Hansa Rostock jubelt über zweiten Heimsieg

Ganz wichtiger Sieg: Beflügelt vom Pokalerfolg in Regensburg bejubelte der FC Hansa vier Tage danach auch in der Liga ein Erfolgserlebnis. Die Rostocker setzten sich am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (1:0) durch und halten sich damit weiter von der Abstiegszone fern. Die Tore vor 21.000 Zuschauern im Ostseestadion erzielten Hanno Behrens (21.) und Bentley Baxter Bahn per Handelfmeter (73.) für Hansa, den Gästetreffer erzielte Khaled Narey (57.). Es war der zweite Heimsieg der Saison für die Mannschaft von Trainer Jens Härtel. Den bis dahin einzigen Dreier vor heimischer Kulisse hatte es am 12. September gegen Darmstadt (2:1) gegeben. Anzeige

Mit einer im Vergleich zum Pokalspiel in Regensburg auf vier Positionen veränderten Startelf war Hansa von Beginn an das aktivere Team. Nach sieben Minuten hatte Omladic die erste Chance, seinen Flachschuss von der Strafraumgrenze parierte Fortuna-Keeper Kastenmeier (7.). Hansa setzte sich in der Düsseldorfer Hälfte fest und kam gegen zwei defensive Viererketten der Fortuna ein ums andere Mal durch. Behrens hatte das Führungstor auf dem Fuß, als er von der rechten Seite in den Strafraum eindrang: Bei seinem Schuss aus spitzem Winkel war wieder Kastenmeier auf dem Posten (14.).

In Bildern: Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf Hanno Behrens (r.) taucht Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier auf, doch scheitert am Schlussmann. ©

Hansa ließ in der druckvollen Anfangsphase nicht locker. Nach einem Ballgewinn in der Düsseldorfer Hälfte kam erneut Behrens an die Kugel, lief noch ein paar Meter, zog aus 20 Metern ab - und traf rechts oben in den Winkel (21.). Das 1:0 war der verdiente Lohn für das engagierte und leidenschaftliche Spiel der Gastgeber, in dem die Fortuna nahezu nicht stattfand. Der ehemalige Nürnberger im Hansa-Trikot blieb der auffälligste Akteur auf dem Platz. Drei Minuten nach seinem Tor legte Behrens Verhoek den Ball auf, doch der Angreifer scheiterte freistehend an Kastenmeier.

Nach einer halben Stunde kamen dann auch die Düsseldorfer zu eigenen Offensivaktionen, wirklich zwingend waren Torjäger Rouwen Hennings und Co. bis zur Halbzeitpause aber nicht. Die Gäste waren mit dem 0:1 gut bedient, Hansa hätte höher führen müssen

Nach dem Seitenwechsel konnten die Düsseldorfer das Spiel dann offener gestalten, die erste Chance hatte aber Hansa: Nachdem Rizzuto Keeper Kastenmeier bedrängt und damit zu einem Fehlabspiel gezwungen hatte, landete der Ball bei Mamba, doch der Hansa-Angreifer brachte den Hochkaräter nicht im Tor unter (54.). Die fahrlässiger Chancenverwertung der Rostocker sollte sich rächen: Nur drei Minuten später glich Narey nach Sobottka-Zuspiel aus (57.). Es war die erste wirklich zwingende Tormöglichkeit der Rheinländer.

Während Düsseldorf sich jetzt wieder zurückzog und auf Konter lauerte, machte Hansa weiter Druck und jubelte über die vermeintliche 2:1-Führung durch einen Verhoek-Kopfball, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Danach versuchte es Omladic mit dem Fuß, aber der Ball verfehlte das Gäste-Tor knapp (69.). Ein Unentschieden wäre zu wenig, deshalb blieb Hansa im Vorwärtsgang – und wurde belohnt. Als Hoffmann den Ball im Strafraum mit der Hand berührte, kam der Videobeweis zum Einsatz. Schiedsrichter Siebert entschied nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß, und Bahn behielt die Nerven. Der eingewechselte Mittelfeldmann schickte Torwart Kastenmeier in die falsche Ecke – 2:1 (73.). Riesenjubel im Ostseestadion über die verdiente Führung. Nach 88 Minuten prüfte Bahn nach einer Einzelleistung den Fortuna-Keeper. Am Ende blieb es beim verdienten Sieg der Rostocker.



Vor dem Anpfiff hatten sich Aufsichtsrat und Vorstand für das Hass-Banner gegen die Polizei und einen verstorbenen Polizisten entschuldigt, das im Heimspiel gegen Sandhausen auf der Südtribüne gezeigt wurde. „So ein Mist hat in unserem Zuhause nicht zu suchen!“, sagte Klubchef Robert Marien. Bisher wurde einer der mutmaßlichen Täter identifiziert. Gegen ihn werde ein Stadionverbotsverfahren, hatte der Verein mitgeteilt.