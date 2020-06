2. Liga kompakt: Heidenheim verpasst in Hannover Sprung auf Relegationsplatz – Stuttgart patzt

VfB Stuttgart - VfL Osnabrück 0:0

Der VfB biss sich am Aufsteiger regelrecht die Zähne aus und kam am Ende nicht über ein 0:0 hinaus. Erst in der 45. Minute konnte der VfB die erste Torannäherung verzeichnen, Mangalas Versuch ging aber zentral auf Osnabrücks Torwart Kühn. Insgesamt agierten die Schwaben, die mit einem Sieg den Druck auf Tabellenführer Bielefeld hätten erhöhen können, im ersten Durchgang aber viel zu ideenlos. Nach Wiederanpfiff wurde der VfB zwar druckvoller und verlagerte das Spiel in die Hälfte der Niedersachsen, die allerdings aufopferungsvoll verteidigten und im Grunde nichts zuließen. Heider (90.+5) verpasste nach einem Konter den möglichen Lucky Punch für die Gäste.