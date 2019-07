Natürlich denkt man in Kiel noch an den 3. August 2018 und den Traum-Start beim 3:0 in Hamburg. ,,Das Tor hatte für uns einen großen Wert für die gesamte Serie", erinnert sich Jonas Meffert an seinen spektakulären Schlenzer zum 0:1 beim HSV. Über den SV Sandhausen sagt der Mittelfeldspieler: ,,Die haben sich gut verstärkt und sind immer schwer zu spielen." Wie schwer, das bekam Kiel am 27. April 2019 zuletzt zu spüren - 2:3 hieß es am Ende aus Sicht der Norddeutschen im Stadion am Hardtwald. Neu beim SV Sandhausen Mit dem 36-jährigen Routinier Philipp Heerwagen von Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt hat Sandhausen einen erfahrenen Keeper verpflichtet. Dennoch wird Trainer Uwe Koschinat in Kiel wohl dem zweiten, neu geholten Keeper Martin Fraisl von FC Botosani (Rumänien) den Vorzug geben. ,,Er muss nicht gleich im ersten Spiel beweisen, dass er ein außergewöhnlich guter Torhüter ist", sagt Koschinat über den 26-jährigen Schlussmann, der den zu Darmstadt 98 abgewanderten Marcel Schuhen ersetzen soll. Mit Andrew Wooten (Philadelphia) und Fabian Schleusener (1. FC Nürnberg) hat Sandhausen die beiden Spieler verloren, die im letzten Jahr 27 der 45 Treffer zum neuerlichen Klassenerhalt beisteuerten. Stürmer Mario Engels (25) von Roda Kerkrade könnte im Sturmzentrum ein adäquater Ersatz sein, neben Rurik Gislason. Rückkehrer Aziz Bouhaddouz (32, zuletzt Al-Batin, Saudi-Arabien) bringt viel Routine mit, fehlt aber in Kiel nach muskulären Problemen.