Auf den SV Darmstadt 98 wartet am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) mit dem Gastspiel beim Hamburger SV eine besonders schwere Prüfung. Der langjährige Bundesligist zählt nicht nur zu den Top-Teams der Liga, sondern brennt nach der Derby-Niederlage gegen den FC St. Pauli auf Wiedergutmachung. Diese Vorzeichen sind auch Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht bekannt: "Der HSV will mit viel Wut im Bauch seine individuelle Klasse und Stellung zeigen", sagte der 48-Jährige, der mit einem schwierigen Unterfangen rechnet.

Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart will der 1. FC Nürnberg indes an den Sieg im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf anknüpfen. Die "Clubberer" sind am Sonntag im Bayern-Duell bei Aufsteiger Ingolstadt zu Gast. Die "Schanzer" stehen nach drei Niederlagen und jüngst einem empfindlichen 1:6 in Darmstadt am Tabellenende. Im dritten Spiel am Sonntag empfängt Erzgebirge Aue den SV Sandhausen.